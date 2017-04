E-Commerce Geschäftsklimaindex: Händlerstimmung kühlt ab

Bild: OW Mohr/pixelio.de / HighText

Mit 66,75 Punkten kühlt sich der 8. Plentymarkets E-Commerce Geschäftsklimaindex zum zweiten mal in Folge leicht ab, bleibt aber weiterhin deutlich im positiven Bereich zwischen 50 und 100 Punkte.

(chart: Plentymarkets)

Der Rückgang betrifft dabei sowohl die Einschätzung der Händler zur aktuellen Lage, als auch ihre Prognose für die nächsten sechs Monate, ist aber gegenüber dem Rückgang vom Januar leicht zurückgegangen. In beiden Fällen verringert sich der Anteil der positiven Bewertungen, während im Gegenzug der Anteil der negativen Einschätzungen steigt. Der Anteil der neutralen Bewertungen bleibt dabei in etwa gleich.Bei der Analyse der Bewertungen fällt auf, dass sich der Anteil derjenigen deutlich verringert, die in ihrer Einschätzung für die nächsten sechs Monate positiv von ihrer Bewertung der aktuellen Lage abweichen. Während im 7. Plentymarkets E-Commerce Geschäftsklimaindex noch 41,03 Prozent der Teilnehmer, die ihre Lage mit "befriedigend" oder "schlecht" bewerteten, in der Bewertung der nächsten sechs Monate eine positivere Wertung abgaben, so waren dies im 8. Index nur noch 31,82 Prozent.Insgesamt liegt der Index zum Frühjahr 2017 relativ deutlich unter den 71,84 Punkten vom Januar 2017. Dennoch lässt sich weiterhin sagen, dass eine knappe Mehrheit der Händler der Jahresmitte 2017 optimistisch entgegen blicken.Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer (67,57 Prozent) beschäftigt auch im 8. Index 1 bis 10 Mitarbeiter. Am stärksten waren unter den Umfrageteilnehmern die Branchen Kleidung/Schuhe/Accessoires (14,59 Prozent) und Heim- und Haushaltswaren (9,73 Prozent) Den dritten Platz teilten sich Sport/Freizeit und Möbel mit (8,11 Prozent). Generell viel die Verteilung der Teilnehmer über die verschiedenen Branchen diesmal deutlich gleichmäßiger aus.