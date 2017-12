Recruiting: Stellenanzeigen am Jahresanfang erfolgreicher

Im ersten Quartal erhalten Firmen nicht nur mehr Bewerbungen, auch die Qualität der Kandidaten wird besser bewertet und die Einstellungsquote liegt höher. Unternehmen, die zum Jahresbeginn nach neuem Personal suchen, sind sowohl mit der Anzahl als auch mit der Qualität der eingehenden Bewerbungen zufriedener als im weiteren Jahresverlauf. So erhielten beispielsweise im ersten Quartal 2017 13 Prozent der Unternehmen mehr als 25 Bewerbungen auf eine Anzeige. In den Folge-Quartalen sank dieser Wert durchschnittlich um zwei Prozentpunkte und lag zum Jahresende bei lediglich 9 Prozent. Die Zufriedenheit der Inserenten spiegelt sich anschließend auch im Einstellungserfolg wider. In den ersten Quartalen der drei Jahre lag die Quote des Einstellungserfolges bei 59-61 Prozent. Insbesondere im März berichten die Stelleninserenten häufig über Erfolge in der Mitarbeitersuche. Im weiteren Jahresverlauf nimmt der Wert dagegen kontinuierlich ab. Mit 53 Prozent erreicht er im dritten Quartal 2017 seinen Tiefpunkt.Insgesamt wurde die Resonanz auf ca. 18.300 Stellenanzeigen von rund 15.100 Unternehmen analysiert, die im Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 13. Dezember 2017 geschaltet wurden.