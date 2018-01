Umfrage Investitionsschwerpunkte im E-Commerce: Wo investieren Onlineshops 2018?

12.01.18 Auf welchen Feldern investieren Sie als Shopbetreiber in Ihr ECommerce-Business? Darum geht es in der iBusiness-Umfrage "Investitionsschwerpunkte im E-Commerce". Die Teilnahme dauert etwa eine Minute.

Bild: Pixabay / 3093594 Wo wollen Shopbetreiber investieren? Relaunch, Shopsoftware, Marketing oder Personal?

Umfrage: Investitionsschwerpunkte deutscher Onlineshops: Wo investieren Sie als Shopbetreiber 2018? Auf welchen Feldern werden Sie Investitionen für Ihren Onlineshop tätigen? Bitte geben Sie an, in welchen Bereichen Sie Investitionen im E-Commerce zu tätigen beabsichtigen - und ob diese im Vergleich zum Vorjahr steigen, gleich hoch oder geringer ausfallen werden. Investieren Sie ins Web-Frontend? (z.B. Relaunch, Design, Responsive Webdesign, Mobile) mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie in ECommerce-Software? (z.B. Shopsoftware, PIM, Warenwirtschaft) mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie in die IT-Infrastruktur? (z.B. Hosting, Bandbreite, Server) mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie in Unternehmens-Software? (z.B. ERP, BI, CRM) mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie in Marketing-Software? (z.B. Analytics, Tag Management, Data Management) mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie in Onlinewerbung? mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie in TV-Werbung? mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie in Print-Werbung? (z.B. Katalog, Beileger, Gutscheine) mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie in Retourenvermeidung? mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie in Prozessoptimierung? mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie in Logistik? mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie ins Sortiment(erweiterungen)? mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie in Kundenservice? mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie in Paymentsysteme? mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie in Ländershops (Internationalisierung)? mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie in Ladenfläche? mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie in Personal (Recruiting, Weiterbildung etc)? mehr weniger gleich viel gar nicht Investieren Sie in Marktforschung? mehr weniger gleich viel gar nicht

In welche Bereiche investieren deutsche Onlineshops in den kommenden Monaten? Und steigen oder sinken die Investitionen - das will die Investment-Umfrage für Shops ermitteln, deren Auswertung Sie bald auf iBusiness finden. Machen Sie mit und sagen Sie uns, in welche Bereiche Sie in Zukunft investieren wollen - von der Software über das Marketing oder der Logistik bis zum Personal.