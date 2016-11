Weihnachtsgeschäft 2016 soll Rekord einfahren

Bild: ECE

Das Online-Weihnachtsgeschäft wächst um zwölf Prozent

Im Vergleich zum Vorjahr erwartet der HDE ein Wachstum von von 3,9 Prozent. Die HDE-Weihnachtsumfrage unter 500 Handelsunternehmen zeigt dabei aber ein differenziertes Bild. So sind kleinere Unternehmen deutlich verhaltener in ihren Erwartungen als Großbetriebe. Insbesondere der Innenstadthandel und der Online-Handel gehen mit hohen Erwartungen in die kommenden Wochen.Das Weihnachtsgeschäft ist für viele Einzelhändler die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Die Umsätze liegen in den letzten beiden Monaten des Jahres um rund 15 Prozent, in einzelnen Branchen um bis zu 100 Prozent über dem Durchschnitt der anderen Monate. Der stationäre Handel erzielt knapp 19 Prozent, der Internethandel gut ein Viertel seines Jahresumsatzes in November und Dezember.Wachstumstreiber bleibt der Online-Handel, im Internet wächst das Weihnachtsgeschäft im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent. Dabei profitiert auch der stationäre Handel massiv von seinen Online-Aktivitäten.Die großen Erwartungen der Einzelhändler werden gestützt von den Plänen der Verbraucher. So zeigt eine aktuelle Umfrage der FOM Hochschule und des HDE, dass fast 23 Prozent der Verbraucher 2016 mehr Geld als im Vorjahr für Weihnachtsgeschenke ausgeben wollen. Pro Kopf werden mehr als 470 Euro investiert.