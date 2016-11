Unternehmen sammeln Nutzerdaten, können aber nichts damit anfangen

10.11.16 Heutzutage geht im Marketing nichts mehr ohne Daten, so die Meinung von 97 Prozent der Marketing-Experten in Deutschland. Über ein Drittel der Befragten gibt allerdings an, bislang erst einen Bruchteil der gesammelten Daten tatsächlich zu nutzen. Ihre Strategie zur Datengenerierung beruht dabei auf dem langsamen und kontrollierten Sammeln von Daten zum besseren Kundenverständnis und zur gezielteren Aussteuerung von Werbung.

Unternehmen sind sich der Relevanz von Daten bewusst

Das ergab die jährliche Trend-Umfrage der Hamburger Digitalagentur Eprofessional unter 147 Marketing-Experten. Ein Viertel der Umfrageteilnehmer (25,5 Prozent) sieht bei den großen Internetunternehmen wie Google oder Facebook einen enormen Vorsprung in der Datennutzung. Sie betrachten eine Kooperation mit den Riesen als zwingend notwendig und arbeiten im Rahmen ihrer Datenstrategie eng mit ihnen zusammen. So wollen sie von den dort angebotenen datengetriebenen Lösungen profitieren.Es gibt auch Vorreiter in Sachen Datenauswertung: Immerhin jeder zehnte Befragte sieht seine eigene Datenstrategie auf der Überholspur und greift im Umgang mit Nutzerdaten schon heute auf umfangreiche IT-Lösungen zurück. Lediglich drei von 100 Marketern sehen im Thema Datenstrategie einen Hype, der sie nicht aus der Ruhe bringt, ihnen reichen die vorhandenen Systeme.Im August 2016 befragte die Digital Marketing Agentur Eprofessional per Onlinefragebogen 147 Marketing-Experten zu ihrer Datenstrategie. Die Ergebnisse der Umfrage stehen zum Download zur Verfügung.