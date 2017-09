Studie: 'Super Leader' werden zu wichtigstem Marketingkanal

Marken müssen ihr Online-Engagement mehr auf eine neue Generation von Beeinflussern konzentrieren, wenn sie sich in einer vernetzten, informationsgesättigten Welt behaupten möchten, so der Tetra Pak 2017 Index. Das Unternehmen hat eine Gruppe von Super-Leadern identifiziert, die einflussreichste Untergruppe der allgemeineren Online-Gemeinschaft. Wenn sie engagiert werden, können Beeinflusser zu Markenbotschaftern werden, um Nachrichten zu verbreiten, Meinungen zu prägen und beim Aufbau von Vertrauen in Produkte zu helfen.Der Bericht zeigt, dass nutzergenerierte Drittanbieter-Inhalte zunehmend wichtiger werden und häufig überzeugender als direkte Kommunikationen von Marken sind. Durch das Engagement von Super-Leadern können Marken ihre Ressourcen auf kleinere Gruppen konzentrieren und dabei weitläufigere, vernetzte Zielgruppen erreichen. Wie Fallstudien in dem Bericht zeigen, verfolgen viele Marken bereits diesen Ansatz.Super Leader, die nur sieben Prozent der Online-Population repräsentieren, sind die aktivsten und kontaktreichsten Menschen online. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) von ihnen schreiben wöchentlich Produktrezensionen und fast zwei Drittel (65 Prozent) sagen, dass sie dies nach einem positiven Erlebnis mit größerer Wahrscheinlichkeit tun würden. Darüber hinaus erwarten mehr als drei Viertel (78 Prozent) von Marken Reaktionen auf ihre Rezensionen und Bewertungen und geben an, dass die Interaktion mit Marken in den sozialen Medien ihre Meinung von einer Marke verbessert (79 Prozent).