Affiliate-Betrug: Versteckte Add-ons sollen Publisher um hunderttausende Euros geprellt haben

16.02.18 Das Computermagazin c't berichtet von einem massiven Betrugsfall im Affiliate-Marketing: In Programmen versteckte Add-Ons hätten dafür gesorgt, dass Käufe in Onlineshops nicht den Vermittlern gutgeschrieben wurden. Stattdessen seien die Provisionen an eine der Wonderize Gmbh zugehörigen Gutscheinplattform gegangen. Die Add-Ons sollen als Malware in anderen Programmen auf die Rechner von Nutzern gelangt seien, Die Add-ons wurden aktiv, wenn im Browser ein Webshop aufgerufen wurde, bei dem Wonderize entweder direkt oder über ein Affiliate-Netzwerk als Partner registriert ist. C't schätzt die abgegriffenen Provisionen auf mehrere hunderttausend Euro. Ein angefragtes Statement der Firma zu den Vorwürfen sei ausgeblieben, so die c't-Redaktion.