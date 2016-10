Praktiker kommt zurück - erst als Preissuchmaschine, dann als Onlineshop

Bild: Praktiker.de Christoph Kilz (re.) und Dirk Oschmann von Praktiker.de

Hinter dem neuen Portal Praktiker.de stecken die Gründer Christoph Kilz , Gründer von Woxikon und Geschäftsführer des Online-Unternehmens Eisbär Media , das auf Projektierungen, Web-Programmierungen, SEO und Marketing spezialisiert ist. Dirk Oschmann ist Geschäftsführer der Inlife und betreibt Portale wie Stromvergleich.de und Raumduftshop.de . Auf der Plattform wollen sie Produkte mit Content verbinden und bieten Tipps sowie Do-it-yourself-Anleitungen für Heimwerker wie auch Profis an. Außerdem soll es einen Bereich geben, in dem die Nutzer nicht nur Fragen stellen, sondern auch eigene Projekte vorstellen und Tipps geben können. Dabei sollen sowohl erfahrene Heimwerker als auch hauptberufliche Handwerker zu Rate gezogen werden.Noch in diesem Jahr wollen sie die Plattform um einen Onlineshop erweitern, "der herkömmliche Baumärkte im Sortiment-Umfang deutlich übertreffen wird", sagt Dirk Oschmann.