Verwaltungen und Dienstleister investieren am wenigsten in Innovationen

22.02.17 Medien, IT-Dienstleister, Energieversorger und Telekommunikationsunternehmen geben am meisten Geld für die Umsetzung von Innovationen aus. IT-Dienstleister schwächeln aber, was die Evaluation von Innovationen angeht. Verwaltungen und Dienstleiste sind in beiden Bereichen ganz hinten.