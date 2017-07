KMUs: Jeder zweite Onlinehändler will Produktpräsentation überarbeiten

12.07.17 Kleine und mittlere Onlinehändler präsentieren ihre Produkte aktuell vor allem durch Beschreibungen und Bilder - die Hälfte will die Produktpräsentation aber demnächst neu aufsetzen. Eigene und Herstellermaterialien werden zurzeit am häufigsten genutzt. Mehr Unterstützung von Herstellern und Dienstleistern ist durchaus gewünscht, so eine Befragung des ECC Köln .