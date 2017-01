ECommerce-Konsolidierung: Butlers stellt Insolvenzantrag

30.01.17 Mit innovativen Crosschannel-Projekten wie der Videoberatung hat sich der Möbel- und Deko-Händler Butlers in der Fachpresse einen Namen gemacht (siehe iBusiness-Artikel). Jetzt will er ein Insovenzverfahren eröffnen.

Wie das Unternehmen mitteilt, hat die Geschäftsleitung beim Amtsgericht in Köln Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens für die Butlers GmbH & Co KG sowie die Butlers Handel GmbH gestellt. Ziel sei die Erhaltung und nachhaltige Sanierung des Kölner Unternehmens. Alle Filialen und der Online-Shop sollen weiterhin geöffnet bleiben. Und auch die Gehälter der rund 1.000 Beschäftigten seien für Januar, Februar und März 2017 gesichert.



Butlers wurde 1999 gegründet und betreibt mehr als 100 Filialen; allein 94 davon in Deutschland. Der Rest befindet sich in Österreich, Großbritannien und der Schweiz. Darüber hinaus gibt es 40 Franchise-Standorte. Der Jahresumsatz der Butlers-Gruppe lag zuletzt bei rund 95 Millionen Euro. Der ECommerce-Umsatz betrug 2015 rund 12,5 Millionen Euro.

(Autor: Verena Gründel-Sauer)