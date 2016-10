Nur jeder zweite Deutsche nutzt E-Government

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Abgehängt: Deutschland ist letzter im DACH-Verbund.

(chart: InitiativeD21)

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Deutsche nutzen nicht nur die Angebote seltener. Sie sind auch deutlich weniger zufrieden mit den angebotenen EGovernment-Services als die Bürger in Österreich und der Schweiz.,

(chart: InitiativeD21)

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Die Studie wird von Kantar TNS (ehem. TNS Infratest) erstellt und liefert seit 2010 jährlich ein umfassendes Lagebild zur Nutzung und Akzeptanz digitaler Verwaltungsangebote in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In diesem Jahr zeigt sich ganz deutlich, dass sich Nutzungs-Barrieren merklich abbauen, dennoch bleiben Kenntnis- und Nutzungspotenzial unausgeschöpft.

(chart: InitiativeD21)

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren In diesem Jahr zeigt sich ganz deutlich, dass sich Nutzungs-Barrieren merklich abbauen, dennoch bleiben Kenntnis- und Nutzungspotenzial unausgeschöpft.

(chart: InitiativeD21)

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Je höher die Bildung, um so eher werden EGovernment-Angebote genutzt. Alersmäßig gibt es kaum Unterschiede.

(chart: InitiativeD21)

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren In Österreich und der Schweiz erfogt der Zugriff deutlich häufiger über die Bundesverwaltung und ihre Websites als in Deutschland

(chart: InitiativeD21)

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Dumm für E-Government: Die Mehrheit der Deutschen hat noch etwas von DE-Mail gehört - oder es interessiert sie schlicht nicht

(chart: InitiativeD21)

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Dies ergab der EGovernment Monitor 2016 von der InitiativeD21 und CSC (NYSE: CSC ).Die Zahl der Nutzer ist dabei laut Umfrage nicht der einzige Aspekt, in dem das deutsche eGovernment an Tempo zulegen könnte. Auch die Qualität der Dienste überzeugt die Bürger noch nicht vollständig: je komplizierter das Anliegen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bürger sich online damit auseinandersetzen. Die Anwender, die eGovernment-Dienste nutzen, recherchieren daher in erster Linie allgemein verfügbare Informationen: Zuständigkeiten (59 Prozent), Öffnungszeiten kommunaler Freizeitangebote (56) oder die Fahrzeiten im öffentlichen Nahverkehr (51).Dienste, bei denen auch individuelle Daten vom Bürger in Richtung Behörde ausgetauscht werden, finden dagegen noch seltener Zugriff: Hier sind die populärsten Anwendungen die Vorbereitung von Formularen (41 Prozent), Terminvereinbarungen (37) und die elektronische Steuererklärung (36).In der praktischen Anwendung ärgerlich sind lückenhafte eGovernment-Prozesse - beispielsweise, wenn Formulare am Computer ausgefüllt werden können, sie am Ende aber doch ausgedruckt, unterschrieben und per Post versendet werden müssen. Für die Erhebung wurden 3.000 volljährige Internetnutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt.