Agenturübernahmen gehen weiter: Valtech übernimmt People Interactive

31.01.17 Die in München ansässige Fullservice-Digitalagentur Valtech hat die Kölner Digitalagentur People Interactive übernommen. Deren Anteile wurden bislang von der eigenen Geschäftsführung und Jung von Matt gehalten.

Bild: Valtech Valtech-Chef Uwe Tüben freut sich über zugekaufte Design-Kompetenz und große Kunden

People Interactive ist Digitale Leadagentur für die Deutsche Lufthansa ; weitere Hauptkunden der Agentur sind Telekom und Miele Mit der Übernahme will Valtech Design-Kompetenz einkaufen und sich - das nächste Internetagenturranking dräut - als eine der führenden deutschen Interaktivagenturen mit nun über 300 Mitarbeitern und Standorten in Düsseldorf, München, Frankfurt am Main und Köln.