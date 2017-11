Shopsystem-Positionierung (II): Das Top-Segment

Laut der Grafik sind 50% der Shops nicht erkennbar. Das ist eindeutig die größte Gruppe und über die wird gar nicht gesprochen. Das ist schade. Was sind das für Shops?

Es könnten alte Shops, zB basierend auf OsCommerce (o.Ä.) sein, die in den vielen Jahren so verändert sind, dass sie nicht mehr erkennbar sind.

Oder komplette Eigenentwicklungen.

Bei fast 500 Shops von 1000 müsste es sich doch lohnen, da mehr herauszufinden? Für mich wäre es auf jeden Fall interessant!