Schon wieder Yahoo: Angriff auf über eine Milliarde Nutzerkonten

Yahoo, Myspace, Ebay, Linkedin, VK, AOL, Sony PSN, Dropbox, Tumblr - bekannt geworden zwischen 2004 und 2016

Es ist der zweite Riesen-Hack: Yahoo geht davon aus, dass es sich dabei um einen anderen Vorfall als den Hackerangriff von 2014 handele, bei dem rund 500 Millionen Konten betroffen waren. Unter anderem seien vermutlich Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Geburtsdaten abgegriffen worden.Weil massenhaft Identitätsdiebstähle drohen, empfiehlt Yahoo einmal mehr, aller Sicherheitsabfragen zu ändern.Hinter dem ersten bekannt gewordenen Angriff Ende 2014 vermutet Yahoo einen "Angreifer mit staatlichem Hintergrund" - so werden in den USA meist Hackergruppen mit Nähe zu russischen oder chinesischen Geheimdiensten bezeichnet. Das Eingeständnis des zweiten Hacks kommt vor der Übernahme durch Verizon , die im Juli 2016 vereinbart war und ein Volumen von rund 4,8 Milliarden Dollar besitzt. Verizon erklärte am Mittwoch, erst müssten die Auswirkungen des neuen Vorfalls geprüft werden, bevor "Schlussfolgerungen" gezogen würden.