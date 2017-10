Gesucht: Deutschlands größte Multichannel-Contactcenter

Bild: HighText Verlag

12.10.17 Zum ersten Mal erscheint 2017 in iBusiness und ONEtoONE ein umfassendes Ranking der deutschen Contactcenter. Gerankt wird nach der Anzahl der Seats, also der maximalen gleichzeitigen Kapazität, die ein Contactcenter seinem Auftraggeber zu einem beliebigen Zeitpunkt für Anfragen von Kunden in/aus Deutschland zur Verfügung stellen kann. Ab sofort können sich alle Contactcenter kostenlos für das Ranking bewerben , die einen Firmensitz in Deutschland unterhalten. https://www.ibusiness.de/contactcenter-ranking/eintragen.html