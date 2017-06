Finanz-Apps: Online-Banking geschieht am häufigsten auf der Couch

Mobile Banking von der Couch

Regelmäßig per App seine Bankgeschäfte zu erledigen ist besonders bei Jüngeren beliebt: Bei den 18 bis 24-Jährigen setzen besonders viele (39 Prozent) regelmäßig auf Smartphone und App fürs Banking und 36 Prozent der 25 bis 34-Jährigen. Bei den über 54-jährigen sind es hingegen nur noch 8 Prozent.Die wichtigsten Argumente fürs Mobile Banking per App: Nutzer können ihren Kontostand überall im Blick behalten (84 Prozent) und es ist einfach die bequemste Art des Bankings (72 Prozent). Die Möglichkeit, unterwegs Geld zu überweisen, geben 62 Prozent der Nutzer als Argument fürs Mobile Banking an. Sicherheitsaspekte hingegen sind nur für 46 Prozent ausschlaggebend.Banking mittels App auf Smartphone und Tablet findet vor allem zuhause statt: 84 Prozent nutzen diese Art von Mobile Banking regelmäßig in den eigenen vier Wänden, 36 Prozent dort sogar sehr häufig. Auch unterwegs (64 Prozent), im Urlaub (53 Prozent) und auf der Arbeit (46 Prozent) erledigen die Deutschen ihre Bankgeschäfte regelmäßig mittels App.