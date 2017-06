Kanadisches Google-Urteil: Landesrichter können weltweite Zensur anordnen

30.06.17 Das spannende an der Entscheidung ist nicht, was zum Teufel dieses Elektro-Gerät eigentlich macht, das Google nun aus dem Index nehmen muss. Sondern: Nun ist klar, dass lokale Gerichte, weltweite Zensur anordnen dürfen. Das zeigt sich an aktuellen der Entscheidung des Obersten Kanadischen Gerichtshofs .

Bild: Microsoft

Der GW1000 ist ein Ethernet-Gerät der Firma Datalink - und ein Konkurrent beschuldigt die Firma, es bei ihm abgekupfert zu haben. Stimmt, sagten die kanadischen Richter - und nun darf das Gerät weltweit nicht mehr via Google auffindbar sein. Die Entscheidung ist bindend und endgültig.Brisant daran ist, dass es theoretisch denkbar ist, dass weltweite massive Zensurpolitik so einen nationalen Hebel in die Hand bekommt: China könnte per oberstes Gericht Taiwan aus Google verschwinden lassen, der Iran alle Seiten für oder von Homosexuellen eliminieren, urteilt ein kanadischer Rechtsprofessor, den Heise zitiert.