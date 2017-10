Mobile Retail Trends: Ein Stiefkind namens Mobile Payment

16.10.17 Bargeld bleibt, Mobile Payment setzt sich zuerst an Tankstellen durch und die Akzeptanz von mobilen Zahlverfahren hängt maßgeblich davon ab, dass sie kostenfrei sind, sicher und flächendeckend angeboten werden. Das sind Erkenntnisse der aktuellen Mobile in Retail Studie 2017 der Standardisierungsorganisation GS1 Germany .

Bild: Apple

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Kernergebnisse der Mobile in Retail Studie 2017 zu Payment, Couponing in Handel und am POS

(chart: GS1 Germany)

Lediglich die Hälfte aller Händler, die mobiles Bezahlen anbieten, wirbt auch dafür. 66 Prozent aller Händler können sich eine Kooperation mit Facebook vorstellen. 62 Prozent nannten den insbesondere für China relevanten Instant Messaging Dienst WeChat und 60 Prozent Google als potenzielle Partner für Mobile Payment Angebote.Bereits im vergangenen Jahr waren sich die Experten einig, dass "Mobile" Kern jeder Omnichannel-Strategie ist. In diesem Jahr ist klar, wo die Unternehmen tatsächlich stehen. Erst 29 Prozent aller Händler und Hersteller haben den mobilen Kanal in ihrer Omnichannel-Strategie bereits mitgedacht. Hier ist noch viel Luft nach oben. So räumten 63 Prozent der Händler und sogar 80 Prozent der Hersteller ein, dass ihre Omnichannel-Fähigkeiten im Moment noch befriedigend oder schlechter sind.92 Prozent der Unternehmen sind sich auch darüber im Klaren, dass die Analyse der Customer Journey dabei zentral ist. Aktuell analysieren 69 Prozent der Händler und Hersteller die Customer Journey und die einzelnen Touchpoints nicht systematisch. Wichtigste Touchpoints sind der POS und auf der digitalen Seite Händlerwebsite sowie soziale Medien. Nur 29 Prozent der Hersteller stimmen Mobile Marketing Maßnahmen auf die Customer Journey ab.