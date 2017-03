Tourismus-Marketing: Jeder Dritte holt sich Urlaubsanregung aus sozialen Netzwerken

Inspiration für ihren Urlaub aus Facebook, Instagram und Co. ziehen vor allem die 14- bis 29-Jährigen (27 Prozent) sowie die 30- bis 49-Jährigen (32 Prozent). Die Anregungen kommen dabei doppelt so häufig von Freunden oder Familie (89 Prozent) wie von touristischen Unternehmen (45 Prozent). Sieben Prozent der Urlauber haben auch schon Anregungen von YouTubern, Bloggern oder Social Influencern bekommen.Die Reiseplanung beginnt für die meisten Menschen heute mit einer Recherche im Netz. Vier von zehn Urlaubern (41 Prozent) informieren sich vor einer Reise ausschließlich online. Die wichtigsten Kanäle sind dabei die unternehmenseigenen Webseiten, Online-Shops und Buchungsplattformen.Aber auch die klassischen stationären Reisebüros bleiben trotz der starken Konkurrenz im Netz beliebt. Lediglich 13 Prozent würden eine Chatberatung im Web der fachlichen Beratung in einem Reisebüro vorziehen. Die meisten Kunden haben aber heute schon vorab im Internet recherchiert, bevor sie den Weg in ein Reisebüro auf sich nehmen.Das sind die zentralen Ergebnisse einer repräsentative Befragung des Bitkom