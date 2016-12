Sieben Online-Geschenke, die Sie jetzt noch kaufen können (und die es noch rechtzeitig unter den Baum schaffen)

1. Gutscheine

2. Guthaben

3. Veranstaltungen

4. Reisen

5. Kurztrips

6. Events

7. Zeit

Aus der Serie: "Weihnachten ist doch auch jedes Jahr":Gutscheine für Online-Shops gehören zu den beliebtesten Geschenken. Jahr für Jahr plant fast jeder achte Bundesbürger (12 Prozent) ein entsprechendes Geschenk, wie eine Umfrage des Bitkom ergab. Die meisten Online-Shops bieten Gutscheine an. Gutscheine für elektronische Medien, etwa MP3s oder Computerspiele, können mit einem direkten Download sogar schon unter dem Weihnachtsbaum eingelöst werden.Viele Streaming-Dienste im Internet bieten einen Service an, um Guthaben für Dritte vorzubuchen. Damit kann etwa der Zugang zu Millionen Musiktiteln für einen bestimmten Zeitraum verschenkt werden oder der Zugriff auf Online-Videotheken. Auch viele Online-Dienste haben Gutscheine im Angebot. Dazu gehören etwa Guthaben für Online-Spielenetzwerke oder Foto-Dienste.Auch Tickets für Veranstaltungen lassen sich im Web kaufen. Eintrittskarten für Konzerte, Kultur- oder Sportveranstaltungen können noch kurz vor Weihnachten bestellt werden. Allerdings muss dabei auf die Zustellung der Tickets geachtet werden. Häufig werden die Eintrittskarten per Post verschickt. Einige Ticket-Shops bieten auch Alternativen. So können Eintrittskarten auch hinterlegt werden. Sie können dann am Veranstaltungstag direkt abgeholt werden. Auch die Möglichkeit, die Eintrittskarten selbst auszudrucken oder sie auf das Mobiltelefon zu schicken, wird von einigen Ticket-Shops angeboten.Auch für Reiseleistungen wie Flüge oder komplette Urlaube sind Online-Gutscheine erhältlich. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Reiseportalen. Einige von ihnen bieten nur einzelne Reiseleistungen zum Verschenken an, etwa Flüge, andere nur Komplettpakete wie Wochenendtrips.Manche der Reiseportale verkaufen auch Gutscheine, bei denen sich der Beschenkte für einen bestimmten Betrag selbst etwas aussuchen kann. Ein Kurztrip zu zweit (zum Beispiel über Weihnachten: "Jetzt pack gleich den Koffer, denn in sechs Stunden geht es los" kann seeeehr romantisch ankommen) ist oft eine gute Idee. Beim Kauf von Online-Reisegutscheinen muss natürlich darauf geachtet werden, ob eine Zustellung per E-Mail möglich ist.Inzwischen bekannt aus Film, Funk und Fernsehen sind Events - man google 'Erlebnisgutschein'. Ob Fallschirmsprung oder Weindegustation - fast alles kann man online kaufen, bezahlen und sofort herunterladen.Außer Konkurrenz ist natürlich folgender Ratschlag: Schenken Sie der aktuellen LebensabschnittsgefährtIn die seltenste Ressource, die Sie zur Verfügung haben: Zeit. Einen Tag, ein Wochenende, ein Abend, eine Woche, eine romantische Stunde. Ein handgeschriebener (!) Brief ungefähr des Inhalts "Ich weiss, dass Du Ballett liebst. Deswegen dieser Gutschein für einen Ballett-Besuch zu zweit zu einem Termin Deiner Wahl". Wer Glück hat, darf auch in 'Star Wars' statt ins Ballett. Wer dicker auftragen will, kann ja gleich ein ganzes Gutscheinbündel verschenken, in dem dann die lange ersehnte Massage, der Einkaufsbummel durch mindestens vier Schuhgeschäfte, das Streichen der Zimmerdecke und das selbergekochte romantische Abendessen in vier Gängen enthalten ist.