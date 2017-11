ProSieben Sat.1 investiert in Influencermarketing bei Buzzbird

Studio 71 ist als Multi-Platform-Network spezialisiert auf digitale Inhalte und Web-Produktionen auch reichweitenstarker Influencer. Buzzbirds weitgehend automatisierter Vermittlungsprozess soll die Vermarktung kleinerer Influencer an Werbetreibende, die von Studio71 nicht erreicht werden, erleichtern. Das Buzzbird-Führungsteam Andreas Türk , Felix Hummel und Klaus Breyer bleibt an Bord.Zukünftig wird Pro Siebens Vermarktungsgesellschaft Seven-One Media die Angebote von Buzzbird mit verkaufen. Mit dieser Portfolio-Erweiterung baut Seven-One Media sein Angebot in Bereich Influencer-Marketing deutlich aus.