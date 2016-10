Amazon startet Förderprogramm für kleine Online-Händler

07.10.16 In einem dreimonatigen Tutorial sollen die Teilnehmer in den Grundlagen des Onlinehandels fit gemacht gewerden. Bewerbungen sind bis 31. Dezember möglich.

Der Online-Händler Amazon hat das Förderprogramm "Unternehmer der Zukunft - lokal und um die Welt" gestartet, das speziell kleine Händler für das Digitalzeitalter rüsten soll. Das Programm hilft Teilnehmern beim Einstieg in den Online-Handel und der internationalen Expansion.Den Teilnehmern stehen im Rahmen des Programms E-Commerce-Profis über drei Monate hinweg zur Seite - darunter Handelsexperten von www.wortfilter.de und www.shopanbieter.de sowie erfahrene Amazon Marketplace-Verkäufer. Gemeinsam erarbeiten die Teilnehmer einen ECommerce-Business-Plan und setzen ihn um. Händler lernen dabei, wie Kunden ihr Angebot im Internet finden, welche Produkte sich wie und wo verkaufen lassen, wie Artikel auf dem Amazon Marketplace gelistet werden, sowie erste Schritte zum Verkauf auf internationalen Webseiten.Nach Angaben des Unternehmens wurden auf dem Amazon Marketplace in Deutschland rund 90.000 Arbeitsplätze geschaffen. "Aber es gibt auch unendlich viele kleine und mittelgroße Firmen, die den Sprung noch wagen müssen", so Amazon-Deutschland-Chef Ralf Kleber . Das Amazon Förderprogramm will dabei unterstützen, über das Internet die Welt als Marktplatz zu erschließen.Händler, die sich für das Förderprogramm bewerben wollen, können sich bis zum 31. Dezember 2016 anmelden