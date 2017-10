Payment-Markt: Suchmaschinenriese lanciert seinen Checkout-Dienst 'Pay with Google'

24.10.17 Heute beginnt Google mit dem weltweiten Start seiner Checkout-API 'Pay with Google'. In Android-Geräten und dem Chrome-Browser können Nutzer so beschleunigt zahlen: Sie wählen eines der bereits bei einem Google-Dienst hinterlegten Zahlungsmittel (etwa die Kreditkarte von Google Play ) und müssen dann nur noch via Code oder auf dem Handy einen Kauf bestätigen. Zum Start unterstützen Dienste wie Deliveroo oder AirBnB den Service, weitere Firmen werden folgen, berichtet The Verge