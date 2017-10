Social-Media-Marketing: Facebook experimentiert mit dem Publisher Alptraum eines zweiten Feeds

24.10.17 Dass Nutzer relevante Werbung angeblich gut finden, scheint sich nicht bis zu Facebook herumgesprochen zu haben: Das soziale Netzwerk testet in einigen Ländern nun seinen zweiten, ausschließlich für Firmen und Marken reservierten Feed 'Explore'. Den könnte man ganz böse als Werbemüllhalde bezeichnen, auf dem alle Posts von Seiten landen, denen Nutzer nicht folgen: Um in den Hauptfeed zurückzukommen, müssen Marken dann Geld in die Hand nehmen.