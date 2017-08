Zwei Tickets für einen 'Great Day for PPC Automation' zu verlosen

Einen " Great Day for PPC Automation " verspricht die Smarter ECommerce GmbH am 18. Oktober 2017 in der Tabakfabrik Linz (Österreich). Der Kongress, nach Meinung des Veranstalters "der erste Event mit Fokus auf PPC Automation überhaupt", soll rund 250 Teilnehmer von Online-Shops, Agenturen und Industrie zusammenbringen und spannende Vorträge internationaler Speaker rund um die Tehmen PPC Automation, AI und Machine Learning bieten.Zwei Tickets im Wert von je 749 Euro verlost iBusiness. Die Karten gewähren Zugang zu allen Key Notes, Talks und Break-Out-Sessions, Essen, Getränke und als Special die 10-years-of-smec Party am Abend. Zur Teilnahme genügt eine E-Mail iBusiness-Premium-Mitglieder profitieren aber auch so: In der Rubrik " Termine " finden sie einen Rabatt-Code, der 25 Prozent Nachlass auf die Tickets gewährt.