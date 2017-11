Trackingfreies Surfen mit Privacy Pass: Geld statt Daten

Bild: Dirk Freytag Contenpass-Gründer Dirk Freytag setzt auf ePrivacy

Mit der Lösung können Publishern ihren Lesern die Wahl geben, sich zwischen dem 'Bezahlen' mit ihren Daten und einer werbe- und trackingfreien Ansicht mit dem Privacy Pass zu entscheiden. Statt der Weitergabe von Nutzerdaten zu Werbezwecken an Dritte sollen Nutzer "zu einem sehr fairen Preis werbe- und trackingfrei mit dem Privacy Pass surfen" können, sagt Contentpass-Gründer Dirk Freytag Die am 25. Mai 2018 in Kraft tretenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), sowie die bereits Ende Oktober verabschiedete ePrivacy-Verordnung bewirken, dass Online-Publishing-Nutzer nicht mehr zur Preisgabe ihrer Daten gezwungen werden dürfen. Contentpass-Mitgründer Jürgen Rösger sieht die Chance, dass Publisher alternativ "zur etablierten und weiterhin möglichen werbebasierten Finanzierung direkte Zuwendungen durch ihre Leserschaft " generieren können und "damit wieder unabhängiger von Werbe-Giganten wie Facebook und Google" werden.Neben der Wahrung der Privatsphäre ist für ein solches Angebot eine einfache Handhabung und volle Kostenkontrolle unabdingbar. "Niemand will sich bei jedem Nachrichtenportal einzeln registrieren oder am Ende des Monats durch horrende Rechnungen überrascht werden", sagt Freytag. Um rechtzeitig zum Inkrafttreten der DSGVO startklar zu sein, erfolgt in den kommenden Wochen ein Betatest mit mehreren Verlagen.