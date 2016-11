E-Health: EU will datenhungrigen Gesundheitsapps das Maul stopfen

Bild: Messe Berlin

11.11.16 Die EU will die Hersteller von Gesundheitsapps stärker beim Datenschutz in die Pflicht nehmen, berichtet Spiegel Online . Zunächst sollen die Anbieter der E-Health-Applikationen eine Selbstverpflichtung eingehen. Knackpunkt, an dem sich die EU-Datenschützer stoßen: Ein Haufen sensibler Daten wird bei den Apps gerne auf Servern im Ausland, häufig in den USA, gespeichert. Für Gesundheitsapps wie etwa Fitness-Tracker gelten bisher keine einheitlichen Datenschutzstandards.