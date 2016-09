Gewinnspiel: iBusiness verlost ein Ticket für den Analytics Summit

26.09.16 Der Analytics Summit in Hamburg ist die mittlerweile größte Google Analytics Konferenz Europas. Mit rund 500 Teilnehmern findet der Summit dieses Jahr am 3. November 2016 im Curiohaus Hamburg statt. Bei iBusiness können Sie ein Ticket im Wert von 499 Euro gewinnen.

Bild: Analytics Summit/Trakken Web Services

Die Teilnehmer erwarten nicht nur Praxisexperten von Unternehmen wie Zalando, AboutYou oder mobile.de, die ihre Erfahrungen und Cases mit den Teilnehmern teilen. Es sind auch wie bei den Vorveranstaltungen wieder einige Mitglieder des internationalen Google-Analytics-Team vor Ort, um einen Ausblick auf Entwicklungen und weitere Features zu geben.Außerdem soll in Hamburg der Analytics Award verliehen werden. Hier treten die Gewinner der unterjährig stattfindenden Analytics Challenges gegeneinander an und stellen ihre Cases vor. Im Help-Center können sich die Teilnehmer von erfahrenen Digital Analytics Consultants direkt in ihrem Account helfen lassen. Darüber hinaus versprechen die Veranstalter viele Networking-Möglichkeiten, unter anderem bei der anschließenden Abendveranstaltung.iBusiness verlost ein Ticket für den Analytics Summit im Wert von 499 Euro. Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Analytics Summit" an bma@ibusiness.de . Einsendeschluss ist Mittwoch, der 5. Oktober 2016. Der Gewinner wird per Antwortmail von uns benachrichtigt.