Webinar: So machen Unternehmen ihre Daten für Geschäftsprozesse nutzbar

Nur ein Prozent der vorhandenen Daten werden von den Anwendungen eines Unternehmens genutzt. iBusiness zeigt in diesem Webinar zeigt, wie Sie diesen Goldschatz der Data Insights für Ihre Geschäftsprozesse heben.Eine der Hauptursachen für die mangelnde Nutzung von Erkenntnissen aus Daten ist die Schwierigkeit, aus der Masse der Daten die relevanten Informationen für die jeweilige Anwendung zu identifizieren und zu extrahieren. Dies gilt insbesondere für die unstrukturierten Daten, weil die meisten Anwendungen nur strukturierte Daten verarbeiten können.Das Webinar zeigt Ihnen auf, wie Sie unstrukturierte Daten für Anwendungen wie CRM-Systeme nutzbar machen. Darüber hinaus, wie Sie mit Hilfe von Cognitive und Artificial Intelligence relevante Daten im geschäftlichen Kontext identifizieren und die daraus gewonnen Erkenntnisse geschäftlich nutzen können.Das Webinar richtet sich an diejenigen, die in einem Unternehmen Anwendungen verantworten, die Daten für geschäftliche Vorgänge nutzen. Dies beinhaltet zum Beispiel das Servicemanagement oder CRM als Bestandteil einer erfolgreichen Kundenbetreuung. Angesprochen sind darüber hinaus die Mitarbeiter aus IT-Abteilungen, welche für Knowledge-, Daten und Informationsmanagement zuständig sind.