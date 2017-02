Das Internet im Minutentakt: Womit Nutzer ihre Web-Zeit verbringen

Zusammengerechnet machen Internetanwendungen etwa 80 Minuten aus - nur ein Drittel des Zeitbudgets für Analog-TV.

(Grafik: AGF/gfk, ma Radio, Media Activity Guide, Seven One media/forsa; Grafik: HighText Verlag)

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Sie können diesen Beitrag als iBusiness Basis-Mitglied kostenfrei lesen. mehr erfahren Zeitungen morgens, TV abends, Internet geht immer: Die tageszeiten-Nutzung der verschiedenen Medien.

(chart: VuMa Touchpoinst 2017; Grafik: HighText Verlag)

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Sie können diesen Beitrag als iBusiness Basis-Mitglied kostenfrei lesen. mehr erfahren Entertainment-Inhalte machen etwa die Hälfte der nicht-kommunikativen Webnutzung aus.

(chart: Media Activity Guide 2016, SevenOne Media/forsa, VPRT-Auswertung; Grafik: HighText Verlag)

Vor dem Fernseher verbringen deutsche Nutzer etwa drei bis vier mal so viel Zeit wie im Internet, zählt man inhaltliche Webnutzung, Webvideo und Musik-Streaming zusammen. Auch das Nebenbei-Medium Radio liegt deutlich vor dem Internet, was die tägliche Nutzungsdauer angeht.Klare und einleuchtende Unterscheide zeigt die Verteilung des Medienkonsums auf die verschiedenen Tageszeiten: Internet ist ständiger Begleiter dank Smartphones TV dagegen klassisches Lean-back am Abend.Mit insgesamt 37 Minuten Nutzung pro Tag macht der Online-Konsum von Musik und Video einen großen Anteil des Internetkonsums aus.