Werberat: Beschwerden über Online-Werbung stark gestiegen

16.08.17 Sprunghaft angestiegen ist die Kritik aus der Bevölkerung an Inhalten von Internet-Werbung. In der ersten Hälfte des laufenden Jahres entschied der Deutsche Werberat über 57 Fälle gegenüber 37 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (+54 Prozent). Damit machte Online-Werbung fast ein Viertel der vom Gremium zu entscheidenden Werbemaßnahmen aus - gefolgt von TV-Spots und Plakatwerbung.

Bild: PDPics / Pixabay

Für besorgniserregend hält der Werberat den Trend gegenwärtig jedoch nicht. "Es hat den Eindruck als würde die Internetwerbung gegenwärtig organisiert unter Beobachtung gestellt, um ein Beschwerdeverfahren beim Werberat einleiten zu können. Dies betrifft insbesondere die Rubrik geschlechter-diskriminierende Werbung", so Julia Busse , Sprecherin des Werberats. Die Beanstandungsquote der Internet-Werbung liege mit 32 Prozent ungefähr gleichauf mit dem Wert über alle Werbemittel hinweg (27 Prozent). Ferner verteilten sich die einzelnen Beschwerdefälle auf verschiedene Formen der Digitalwerbung wie eigene Internetseiten von Unternehmen, Firmenkanäle in sozialen Netzwerken, Display- und Videowerbung in fremden Online-Diensten sowie Mobile-Werbung.