Virtual Reality: Arcades sind ein vielversprechender Markt

Am größten ist die Technik-Neugier unter den 14- bis 29-Jährigen, 59 Prozent dieser Altersgruppe können sich vorstellen, mit VR-Brillen in Arcades zu spielen. Doch immerhin 12 Prozent der Generation 65 Plus äußern ebenfalls Interesse. Unter den 30- bis 49-Jährigen sind es 38 Prozent, unter den 50- bis 64-Jährigen 21 Prozent. Betrachtet man nur die Gamer, so sagen insgesamt 56 Prozent, dass sie Lust darauf haben, in Arcades Virtual-Reality-Spiele zu auszuprobieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Befragung des Bitkom