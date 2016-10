So geht integrierte Kundenkommunikation: In zehn Schritten zur Single Customer View

19.10.16 In eine Single-Customer-View-Datenbank (SCV) fließen die Kunden- und Kampagnen-Daten hinein, dort werden sie verarbeitet, aus ihr heraus können Kampagnen über mehrere Kanäle gefahren werden. Dieser Ansatz unterscheidet sich deutlich von der gängigen Praxis, Daten in separaten Datensilos aufzubewahren - hier E-Mail-Marketing, da Web-Analyse, dort CRM. So sieht der Fahrplan zur funktionierenden SCV aus.