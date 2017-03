App-Ökonomie: Deutschland wird Vize-Weltmeister 2021 bei Umsatz und Downloads

Bild: FirmBee / pixabay.com

Bei den Downloads liegt Deutschland hinter Russland; für diesen Markt erwartet App Annie eine Downloadzahl von 8 Milliarden in 2021. Beim Umsatz liegt nicht Russland an der Spitze, sondern das Vereinigte Königreich mit einem erwarteten Gesamtumsatz für Apps von 3,2 Milliarden US-Dollar, so App Annie - gefolgt von Deutschland mit drei Milliarden US-Dollar vor Frankreich, Italien und Russland.Das Top 5-Ranking der europäischen App-Ökonomie im Jahr 2021 bei Downloads:Das Top 5-Ranking der europäischen App-Ökonomie im Jahr 2021 bei Umsätzen:App Annie erwartet bis 2021 mehr als 352 Milliarden Downloads von mobilen Apps sowie mehr als 139 Milliarden US-Dollar, die Verbraucher in allen App Stores ausgeben werden. Der iOS App Store wird im Prognosezeitraum der lukrativste Einzel-Store bleiben und 2021 mehr als 60 Milliarden US-Dollar Bruttoumsatz aufgrund der Ausgaben der Nutzer generieren. Wenn man die Ausgaben der Nutzer von Android-Geräten in den Stores von Google Play und Drittanbietern zusammenrechnet, werden sie allerdings in diesem Jahr (2017) den iOS App Store überholen.