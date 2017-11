Digitales Marketing: B2B-Unternehmen fehlen digitale Strategien

Der Hauptgrund für eine fehlende digitale Strategie liegt - so bestätigen 60 Prozent der befragten Marketing-Verantwortlichen - im zeitraubenden Tagesgeschäft. Dadurch ergibt sich für deutsche B2B-Unternehmen ein Dilemma: Viele kurzfristige Aufgaben verhindern, gründlich abzuwägen, welche Maßnahmen tatsächlich auf den Unternehmenserfolg einzahlen. Der digitale Reifegrad der in der Studie "Digitales B2B Marketing - Out of Control?" befragten B2B Unternehmen bestätigt das Fehlen eines strategischen Vorgehens und die Notwendigkeit der Weiterentwicklung: 53 Prozent nutzen für ihre Marketing-Aktivitäten eine einfache Maßnahmenplanung oder arbeiten im Ad-hoc Modus.