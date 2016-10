Autonomes Fahren: Vier von fünf Deutschen wollen keinen Automaten am Steuer

Bild: Google Googles selbstfahrendes autonomes Automobil

Demnach wäre jeder fünfte Autofahrer (19 Prozent) grundsätzlich bereit, seinem Auto im fließenden Verkehr auf der Autobahn die Kontrolle zu überlassen. 17 Prozent würden dies im Stadtverkehr tun und 5 Prozent sogar während der gesamten Fahrt. Am höchsten ist die Bereitschaft erwartungsgemäß in tempoarmen Fahrsituationen, also beim Parken (64 Prozent) oder im Autobahnstau (46 Prozent). Insgesamt würden fast 7 von 10 Autofahrern (68 Prozent) in bestimmten Situationen die Kontrolle an den Computer abgeben.Grundlage der Angaben ist eine Umfrage unter 1000 Deutschen, darunter 750 Autofahrer.