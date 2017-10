Gamingmarkt: Zwei von drei Österreichern spielen Videogames

13.10.17 4,9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher spielen Videogames, das zeigt die Studie Gaming in Austria 2017 der GfK im Auftrag des Österreichischen Verbands für Unterhaltungssoftware (ÖVUS). Die beliebteste Gaming-Plattform ist laut Studie das Smartphone, am intensivsten gespielt wird auf PC und Konsole.

Damit spielen mehr als zwei Drittel (68 Prozent) in der untersuchten Zielgruppe (Personen in Internethaushalten) und über die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Sechs von zehn Österreicherinnen und Österreichern in Internethaushalten spielen regelmäßig (mehrfach im Monat). Und fast jeder zweite Gamer (46 Prozent) spielt täglich oder beinahe täglich. Am meisten Gamer (3,5 Millionen) spielen auf dem Smartphone. PCs mit 2,3 Millionen und Konsolen mit 2,2 Millionen Gamern folgen auf den Plätzen zwei und drei, werden von ihren Fans aber umso intensiver genutzt.Die durchschnittliche wöchentliche Spielzeit beträgt am PC über 6 Stunden, auf Konsole knapp unter 6 Stunden. Auf dem Smartphone wird im Schnitt 4,7 Stunden pro Woche gespielt. Das Durchschnittsalter von Gamern in Österreich beträgt 35 Jahre. Zwischen Männern und Frauen herrscht fast Gleichstand. 53 Prozent der Gamer sind männlich, 47 Prozent weiblich. Beim Vergleich der Geschlechter zeigt sich, dass Männer häufiger spielen. Sie kommen im Durchschnitt auf 12 Spielstunden pro Woche, Frauen auf 8,3 Wochenstunden. Auch bei der bevorzugten Plattform gibt es Unterschiede. Während Smartphone und Tablet von beiden Geschlechtern gleich stark genutzt werden, sind Männer auf PC und Konsole überrepräsentiert. 62 Prozent der PC-Gamer und 67 Prozent der Konsolengamer sind männlich.