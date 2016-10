19.10.16 Das Interesse der Verbraucher an innovativen digitalen Gesundheitsangeboten ist groß, wie eine Befragung im Auftrag des Bitkom zeigt. So erklären beispielsweise rund 6 von 10 Deutschen (61 Prozent), dass sie im Krankheitsfall einen Operations-Roboter in Anspruch nehmen würden bzw. sich das vorstellen können.