Deutschlandkarte: Wo Same-Day-Delivery nur ein Mythos ist

Bild: DPD

Der Markt für Same-Day-Delivery soll laut einer Prognose der Unternehmensberatung McKinsey bis 2020 in Westeuropa auf rund drei Milliarden Euro wachsen. Schon jetzt ist die Lieferung am Tag der Bestellung in vielen deutschen Regionen möglich. In den Stadtstaaten liegt die Abdeckung laut dem Statista Digital Market Outlook sogar bei 100 Prozent. Doch deutlich anders sieht es in den Flächenbundesländern aus. Außer in Nordrhein-Westfalen und Hessen werden weniger als 50 Prozent der Einwohner von Same Day Delivery-Dienstleistern erreicht. Schlusslicht ist Brandenburg mit 20 Prozent.