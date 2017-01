Unfaire Gebote? Googles eigene Adwords-Schaltung in der Kritik

20.01.17 Adwords-Werbung von Google gerät in die Kritik: Die Alphabet-Tochter schaltet selbst für eine Reihe von Produkten Adwords-Anzeigen, etwa für Nest-Thermostate, Android-Smartwatches, Handys oder Laptops. Das " Wallstreet Journal " berichtet nun von einer Studie, der zufolge diese Anzeigen bei Suchanfragen deutlich bevorzugt würden. In 91 Prozent der Fällen erscheinen die Anzeigen an oberster Stelle. Der Vorwurf: Google privilegiert sich nicht nur selbst, sondern verzerrt auch die Preise.