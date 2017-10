Instagram-Marketing, enttarnt: Jeder vierte Influencer-Follower ist unecht

16.10.17 Die Datenanalyseabteilung SRF Data des Schweizer Radio und Fernsehen hat die Follower von 115 Schweizer Instagram-Influencern überprüft. Beim Check der rund sieben Millionen Fans kam heraus, dass ein Viertel bis ein knappes Drittel aus Bots und Fakes besteht. Eine Überprüfung des deutschen Influencer-Marktes dürfte ähnliche Zahlen ans Licht bringen - das Influencer Marketing beleuchtete iBusiness zuletzt in der AnalyseInfluencer-Marketing: Was es kostet, was es kann - und was nicht.