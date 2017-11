Jamaika: Wie das Netz über die Koalitionsverhandlungen denkt

Politiker: Die Kanzlerin dominiert, Lindner ist sehr stark, Kretschmar kommt aus dem Nichts.



Parteien: Grüne dominieren Anzahl positiver Erwähungen.



Trend: Grüne und FDP mit mehr als 50 Prozent der Sympathiewerte im Netz.

Nachdem die Parteien am Ende der Koalitionsgespräche angelangt sind, stoßen sie auf wachsendes Interesse im Web. Seit Ende vergangener Woche Samstag ist das Interesse der Bürger geradezu explosionsartig gestiegen und hat sich in Beiträgen, Kommentaren, Artikeln und Pressemitteilungen bemerkbar gemacht. Aber wem hat es genützt? Wie beurteilen die Menschen im Netz die Politiker und die Parteien? Ethority hat mit seiner Meinungsanalyse-Technologie alle Bereiche des Netzes und des Social Webs ad hoc untersucht. Ergebnis:Dabei zeigt sich ein durchaus differenziertes Bild im Vergleich zur Bundestagswahl und präsentiert überraschende Werte. Die Grünen führen in den Sympathiewerten und Christian Lindner schafft es vor die meisten CDU-Politiker, Angela Merkel ist nach wie vor an der Spitze aller Erwähungen.