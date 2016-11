Weihnachten 2016: Hermes erwartet so viele Pakete wie nie

Bild: Hermes

Rekordprognosen für Großbritannien und Österreich

Prognosen gehen allein im Dezember von über 42 Millionen Päckchen und Paketen aus. Großbritannien und Österreich erwarten ebenfalls Rekordmengen. Um auch an Spitzentagen die Paketflut zu bewältigen, setzt Hermes in Deutschland bis Anfang Januar 2017 bundesweit 6.000 zusätzliche Arbeitskräfte ein. Die Fahrzeugflotte wird um 3.600 Sprinter und Lkw aufgestockt.Größter Wachstumstreiber der deutschen Paketsparte bleibt der florierende Onlinehandel. 2016 konnte Hermes unter anderem Zalando als neue Auftraggeber gewinnen. Allein im Dezember rechnet Hermes in Deutschland nun mit über 42 Millionen Sendungen, im gesamten Weihnachtsgeschäft sogar mit rund 100 Millionen Sendungen. Die Tageshöchstmengen werden voraussichtlich Mitte Dezember erreicht.Auch außerhalb Deutschlands wappnet sich Hermes für einen Anstieg der Sendungsmengen im Weihnachtsgeschäft. In Großbritannien erwartet das Unternehmen im Vergleich zur "Peak Season" des Vorjahres ein Sendungsplus von 9,5 Prozent. Für Österreich wird ein Anstieg um 10 Prozent prognostiziert. Österreichische Kunden von Hermes profitieren dabei von neuen Services, zum Beispiel von einer Abendzustellung, die in den österreichischen Landeshauptstädten eine Paketauslieferung optional zwischen 18 und 21 Uhr ermöglicht. Die Rückgabe bestellter Artikel wird - wie auch in Deutschland - durch den neuen Mobilen Retourenschein auf QR-Code-Basis vereinfacht.