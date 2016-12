240 Payment-Dienste gibt es in Europa

05.12.16 B2C-Online-Shops in Europa bieten durchschnittlich zwölf verschiedene Zahlungsverfahren mit bis zu 30 unterschiedlichen Online-Payment-Diensten an. Insgesamt können Händler in Europa heute aus mehr als 240 Online-Zahlungsdiensten wählen, so der Europa-Payment-Report 2016/2017 des EHI (2850 Euro). iBusiness hat vor einigen Monaten das Ranking der größten deutschen Payment-Anbieter veröffentlicht.