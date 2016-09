Die Deutschen daddeln gerne: Umsätze von Spiele-Apps ziehen an

15.09.16 Der Umsatz mit Spiele-Apps für Smartphones und Tablets ist der Umsatz ist in der ersten Jahreshälfte 2016 auf 208 Millionen Euro gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Steigerung von 27 Prozent.

Bild: Pixabay / CC0 Diese Frau verpasst gerade den Sonnenuntergang weil irgendwo ein Pokemon rumhüpft

In den ersten sechs Monaten 2015 wurden 164 Millionen Euro mit Spiele-Apps umgesetzt. Das gab heute der BIU - Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware auf Basis von Daten des Marktforschungsunternehmens GfK bekannt. Entscheidender Wachstumstreiber ist der Umsatz mit virtuellen Gütern und Zusatzinhalten, die per Mikrotransaktion gekauft werden. Der Umsatz in diesem Segment ist zum Vergleichszeitraum um 30 Prozent auf 199 Millionen Euro gewachsen.