SEO: Google-Patent rankt Veranstaltungen ganz ohne Backlinks

05.12.16 Suchmaschine Google will künftig offenbar verstärkt auf Suchergebnisse setzen, die ohne Links auskommen. Das legt ein Patent zur Bewertung von Events und Veranstaltungen (wie etwa Konzerten) nahe, berichtet Onlinemarketing.de .

Das Ranking soll Events bewerten, die an einem physischen Ort stattfinden - es geht nicht um beispielsweise Onlinekonferenzen. Google errechnet dann sowohl für den Veranstaltungsort (etwa: Konzerthalle XY) als auch das Event selbst (Blockflötenkonzert) Beliebtheits-Scores, die sich unter anderem aus Erwähnungen im Web ergeben. Auch die Zahl der Online-Vorverkaufsstellen oder ob das Event eine eigene Webseite hat, sollen einfließen. So hat Google dann eine ganze Reihe Bewertungskriterien die allesamt ohne einen einzigen Link auskommen.Den Trend zum Linkless Ranking hatte iBusiness bereits vor knapp zwei Jahren in einer Analyse untersucht. Das Patent ist, obgleich nur für die Nische der Veranstaltungen vorgesehen, ein klarer Indikator, dass die Suchmaschine diesen Trend weiter vorantreibt.