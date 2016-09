Online-Werbung und AdBlocking: AdBlock-Plus verkauft jetzt Ad Impression

15.09.16 Liebe Publisher und Verleger, holen sie sich schnell eine Spucktüte: Der Erfinder von Adblock Plus , Eyeo , startet eine Werbeplattform mit dem Namen Acceptable Ads Platform und verkauft will nun selbst Werbeinventar verkaufen, berichtet die Wirtschaftswoche .

Die Plattform wird zusammen mit dem Provider Combo Tag betrieben und wird - Überraschung - die Anzeigen an jene Millionen von Adblock-Plus-Kunden ausgeliefert, die ja bekanntgegeben haben, dass nicht-nervige Ads okay sind. Das heißt: Die Kundenkartei des Adblocking-Geschäftsmodells wird 1:1 zur Adressliste für die Auslieferung Ad-Impressions. Ein bisschen so, als würde ein Regenschirmhersteller seine Kunden mit der Gießkanne überschütten.Eyeo befindet sich in einem konstanten Clinch mit Verlegern und Presse, weil es gegen Bezahlung von Werbetreibenden deren Anzeigen doch durchgelassen haben, indem sie auf eine Liste akzeptabler Ads kommen - Whitelisting als Geschäftsmodell. Nachdem ein entsprechendes Urteil dieses Geschäft beendete ( iBusiness berichtete ) hat sich Eyeo nun wohl ein neues Geschäftsmodell ausgesucht.