Xing kauft Internations

Internations ist das weltweit größte Netzwerk für Menschen, die im Ausland leben und arbeiten (sog. "Expats"). Im Jahre 2007 gegründet, hat Internations heute mehr als 2,7 Millionen Mitglieder und ist in rund 390 Städten auf der ganzen Welt präsent. Auf diese Weise helfen sich die Mitglieder gegenseitig bei Fragen von Wohnungssuche über Behördengänge bis hin zu kulturellen Besonderheiten des jeweiligen Landes. Einen zentralen Schwerpunkt bilden Offline-Events, von denen im vergangenen Jahr weltweit rund 50.000 mit insgesamt 1,5 Millionen Teilnehmern veranstaltet wurden.Internations hat seinen Hauptsitz in München und beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeiter, die aus mehr als 30 Nationen stammen. Die Gründer Malte Zeeck und Philipp von Plato führen gemeinsam die Geschäfte und bleiben auch künftig an Bord. Das Unternehmen ist profitabel und steigert seine Erlöse mit zweistelligen Wachstumsraten. Für 2018 strebt Internations einen Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich an.