Mitarbeiterstudie: Potential deutscher Marketingexperten wird nicht ausgeschöpft

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Wie zufrieden sind Marketing-Experten mit ihren Arbeitsbedingungen?

(chart: Avantgarde)

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Was sehen Marketing-Experten jetzt als größte Herausforderung für ihre Arbeit?

(chart: Avantgarde)

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Wo sehen Marketing-Experten in Zukunft die größte Chance für ihre Arbeit?

(chart: Avantgarde)

Laut der Studie ist die Digitalisierung das Zukunftsthema in der Marketingbranche. 42 Prozent der Befragten sehen die Digitalisierung jetzt und in Zukunft als die größte Chance für ihre Arbeit. Gleichzeitig wird mit 30 Prozent die steigende Komplexität durch digitale Prozesse als eine der zukünftigen Hauptherausforderungen genannt. Ein interessantes Ergebnis ist, dass Uneinigkeit darüber herrscht, was alles in den Bereich der Digitalisierung zählt. Während die befragten Marketiers mit 8 Prozent eine geringe Chance für ihre Arbeit in künstlicher Intelligenz sehen, sind sich Führungskräfte sicher, dass künstliche Intelligenz zu einem der vorherrschenden Zukunftsthemen im Marketing gehört.Für Marketingchefs eine gute Nachricht: 42 Prozent der Marketiers geben in der Studie an, dass ihr Potential in der aktuellen Aufgabe nicht ganz ausgeschöpft ist. Zusätzliche 34 Prozent sagen, dass sie wertvoller für das Unternehmen sein könnten. Das Thema Überforderung spielt im Vergleich dazu eine eher geringe Rolle. 13 Prozent der Befragten fühlen sich von aktuellen Aufgabe leicht bis stark überfordert.Trotz der Tatsache, dass sie ihr Potential als nicht ganz ausgeschöpft sehen, fühlen sich Marketiers in ihrer Jobsituation äußerst wohl. Im Vergleich zu der im Sommer 2017 durchgeführten AVANTGARDE Studie "Arbeit und Glück", lässt sich feststellen, dass Marketing-Experten deutlich zufriedener mit ihren Arbeitsbedingungen sind als der bundesweite Durchschnitt. Während der Arbeitszufriedenheits-Index im deutschen Durchschnitt bei 7 liegt, sind Marketiers mit einem Zufriedenheitsindex von 7,3 deutlich zufriedener. Allen voran die männlichen Marketing-Experten. Mit 7,5 sind sie noch ein Stück zufriedener als ihre Kolleginnen (7,2).In der Studie Marketingstandort Deutschland befragte Avantgarde Experts 360 Angestellte aus dem Marketing- und Sales-Bereich bezüglich ihrer Arbeitssituation.